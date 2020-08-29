روسيا تكشف عن عربة جديدة لقوات الإنزال الجوي في منتدى "الجيش-2020"

كشفت فعاليات منتدى "الجيش-2020" التي تعقد في ضواحي العاصمة موسكو عن أحدث نموذج معدل من عربات Typhoon القتالية الروسية المخصصة لقوات الإنزال الجوي.

وتبعا للخبراء في الشركة المصنعة فإن عربة Typhoon K-4386 هي أول عربة من أسرة Typhoon يتم تجهيزها ببرج قتالي موجه يضم مدفعين رشاشين من عيار 30 و7.62 ملم، كما تضم معدات هذا البرج أجهزة رصد وتوجيه تعتمد على كاميرات بصرية وحرارية.

كما تتمتع هذه العربة بأعلى معدل حماية ضد الألغام من بين العربات القتالية المنتمية لنفس الفئة، فهي قادرة على حماية طاقمها من انفجارات تعادل انفجار 6 كيلوغرامات من مادة التي إن تي.

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ويمكن لهذه الآلية التي تزن 13.5 طن، السير بسرعة 105 كلم/سا تقريبا واجتياز أصعب الطرق الوعرة، وحمل 7 عساكر من قوات الإنزال الجوي والقوات الخاصة بعتادهم الكامل، أما عزم محركها فيعادل 350 حصانا.

المصدر: زفيزدا