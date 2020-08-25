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روسيا تستعرض منظومات حديثة لأسلحة المدرعات في منتدى "الجيش-2020"

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تستعرض منظومات حديثة لأسلحة المدرعات في منتدى
Sputnik Anton denisov
ناقلة جنود روسية مصفحة من نوع BMP-3
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تستعرض الشركات الروسية المشاركة في فعاليات منتدى "الجيش-2020" العديد من نماذج الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة، وأبرزها تقنيات توجيه المدرعات وأسلحتها.

ومن بين أبرز المعروضات في فعاليات المنتدى لهذا العام ظهرت منظومة Vityaz المتطورة المخصصة لتوجيه أسلحة مدرعات BMP-3 الروسية.

وتبعا  لسيرغي كوبتسوف،مدير مركز ELINS الروسي الذي طور المنظومة فإن "Vityaz مزودة بأداتي توجيه تعتمدان على 4 كاميرات بصرية، وعلى كاميرات حرارية، وأجهزة ليزرية لقياس المسافات".

والمميز في هذه المنظومة تبعا لكوبتسوف هو أن تقنياتها تساعد في اكتشاف الأهداف وتوجيه الأسلحة في الظلام أو في الظروف التي تعجز فيها عين الموجه عن الرؤية جيدا، كما أن أقسامها الخارجية ثبتت على هياكل متحركة تدور بزوايا مختلفة لتؤمن رؤية شاملة لمحيط المدرعة والأهداف المعادية.

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وتعتبر مدرعات BMP-3 إحدى أهم الآليات المصفحة المخصصة لنقل الجنود في الجيش الروسي اليوم، وتوجد منها العديد من النماذج التي طورت منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وتمتلك نماذجها الحديثة مدافع من عيار 100 ملم، وأسلحة رشاشة يمكن تصويب ذخائرها عبر أجهزة توجيه إلكترونية .

المصدر: زفيزدا

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