منتدى "الجيش-2020" يكشف عن عربات قتالية للمهام الخاصة

تستعرض روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" التي تعقد في ضواحي موسكو عدة نماذج جديدة من المدرعات والآليات العسكرية الجديدة.

ومن بين أبرز معروضات المنتدى لهذا العام تأتي عربات "تيغر" العسكرية المعدلة الروسية الصنع.

وتختلف العربات الجديدة عن مدرعات "تيغر" التقليدية بهيكلها الذي أعيد تصميمه لتكون شبيهة نوعا ما بعربات "باغي"، وتأتي بصندوق خلفي مفتوح وبدون أبواب جانبية ما يجعلها خفيفة الوزن ورشيقة الحركة وعملية للاستخدام في العمليات العسكرية والمهام الخاصة.

وجهزت هذ المركبات أيضا بمنصات خاصة لتثبت عليها أسلحة رشاشة من مختلف الأعيرة الخفيفة والثقيلة، كما يمكن تسليحها بقاذفات للقنابل ومنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع والآليات المصفحة.

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وأشار الخبير في شركة "الصناعات العسكرية الروسية"، سيرغي سوفرونوف، إلى أن العربات الجديدة تعتبر مثالية لقوات العمليات الخاصة، ويمكن تسليحها بـ 5 أنواع من الرشاشات بما فيها الرشاشات الثقيلة، وبمنظومتين صاروخيتين من نوع "إيغلا" مضادتين للأهداف الجوية، إضافة إلى قاذفي RPG-26، كما ستطرح بنوعين من محركات الديزل بعزم 215 و300 حصان، وبعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية وفقا لرغبة الجهة التي تريد الحصول عليها.

وتعقد فعاليات منتدى الجيش-2020" لهذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس الجاري، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا