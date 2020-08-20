"كلاشينكوف" تبدأ في تصدير بندقيات "آكا – 12" الآلية

أعلن مدير عام شركة "كلاشينكوف" الروسية، دميتري تاراسوف، في حديث أدلى به يوم 20 أغسطس لوكالة "نوفوستي" الروسية أن شركته تبدأ في تصدير بندقية "آكا – 12" الآلية.

فيما لم يذكر بلدانا وافقت على شرائها.

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وقال إن شركة "كلاشينكوف" بصفتها فرعا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية قد نفذت التزاماتها بتوريد بندقية "آكا – 12" الآلية عام 2020 إلى وحدات الجيش الروسي حسب برنامج الحجوزات الدفاعية وباشرت بتنفيذ ما يلزم لها عام 2021، كما بدأت تعقد اتفاقيات بيع هذا السلاح الخفيف الواعد لبلدان أخرى.

يذكر أن بندقيتي "آكا – 12 عيار 5.45 ملم و"آكا – 15" عيار 7.62 ملم تم تصميمهما في إطار مشروع "راتنيك" المستقبلي الواعد الخاص بالبزة والتجهيزات العسكرية للجندي الروسي. وتم نهاية عام 2018 إقرار البندقيتين بصفتهما سلاحا خفيفا اساسيا للجندي في الجيش الروسي.

جدير بالذكر أن بندقية "آكا – 12" الآلية تعد منصة أساسية جديدة تصنع على أساسها مختلف الأسلحة الخفيفة العسكرية والمدنية والخاصة.

المصدر: نوفوستي