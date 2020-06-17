الجيش الروسي يتسلم 35 ألف بندقية "آكا - 12"

قامت شركة "كلاشينكوف" الروسية بتوريد نحو 35 ألف بندقية آلية من طراز "آكا – 12" إلى وزارة الدفاع الروسية التي وزعتها على الوحدات العسكرية التابعة لها.

وذلك وفقا للاتفاقية التي وقعتها الشركة مع الوزارة.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مدير عام شركة

كلاشينكوف"، دميتري تاراسوف، قوله إن شركته قد سلمت وزارة الدفاع 35 ألف بندقية آلية. وأضاف أن فرع الشركة في مدينة إيجيفسك الروسية نفذ اتفاقية عام 2020 مع وزارة الدفاع وقتها وباشر بتنفيذ خطة العام المقبل.

وأوضح أن شركة "كلاشينكوف" ووزارة الدفاع الروسية وقعا اتفاقية توريد 150 ألف بندقية "كلاشينكوف آ كا - 12" لمدة 3 أعوام.

يذكر أن بندقية "آكا – 12" يجب أن تحل محل بندقية "آكا – 74" في وحدات الجيش الروسي وغيره من المؤسسات الأمنية. وتعتبر تلك البندقية جزءا لا يتجزأ من تشكيلة بزة "راتنيك" للجندي الروسي.

المصدر: سلاح روسيا