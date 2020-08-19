إيران تطور دبابة "تي - 72 إس" الروسية

انطلقت في الجيش الإيراني عملية واسعة النطاق لتحديث دبابات "تي – 72 إس" روسية الصنع.

وقد زار وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، المصنع في مدينة درود بمحافظة لورستان حيث يجري تحديث الدبابات. ونشرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء على إثر تلك الزيارة الميدانية صورا فوتوغرافية أظهرت أبراجا مدرعة جديدة تتزود بها دبابات " تي – 72" وأجهزة الحماية الدينامية على شكل ألواح مدرعة أفقية تمنع القذائف من وصول الدروع الأساسية للدبابة.

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وتزودت الدبابة بمستشعرات تكشف الإشعاع الراداري والليزري.

وتم تزويد الدبابة كذلك بأجهزة التصويب الليلي. أما برج الدبابة فنصب فيه رشاش عيار 12.7 ملم المتحكم فيه عن بعد.

وحل محرك الديزل الذي ينتج قوة 1000 حصان محل المحرك القديم سوفيتي الصنع، ما زاد إلى حد بعيد قدرة الدبابة على المناورة

وبقي من الأجهزة الروسية والسوفيتية في الدبابة المطورة جهاز "نيمان" المستخدم لتوجيه صاروخ Tondar بصفته نسخة من صاروخ 9М119М روسي الصنع الذي يطلقه مدفع عيار 125 ملم.

ويرى الخبراء أن بعض التكنولوجيات المطبقة في دبابة "تي – 72 إس" تمت تجربتها في دبابة Karrar .

المصدر: سلاح روسيا