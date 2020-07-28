الصين تطور دبابات مدولبة!

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت صورا ومعلومات تشير إلى أن الصين تطور نماذج جديدة من الدبابات المحمولة على عجلات.

وتبعا لمواقع إعلام روسية فإن الدبابة الجديدة يجري اختبارها في الصين حاليا في إحدى حقول التدريب.

ولا توجد أية معلومات رسمية حول هذه الدبابة بعد، لكن الصور المسربة لها أوحت للخبراء العسكريين أنها تحمل العديد من القواسم المشتركة مع مدرعات "بوميرانع" ودبابات "أرماتا" الروسية الحديثة.

كما تظهر الصور أن هذه الآلية حصلت على دروع حماية جيدة يفترض أنها قادرة على حمايتها من الإصابات المباشرة بأعيرة الأسلحة الرشاشة الخفيفة، كما يبدو أن برجها زود بمدفع من عيار 105 ملم، شبيه بذلك الموجود في دبابات type-15 الصينية.

Новая модификация китайского колесного танка. pic.twitter.com/0Nkn1XLRM8 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 27, 2020

ومن المفترض أن الدبابة الجديدة تم تجهيزها أيضا بكاميرات بصرية وكاميرات حرارية وأجهزة توجيه وتصويب قادرة على تحديد المسافات عن طريق أشعة الليزر، وجهزت بمدفع رشاش من عيار 12.7 ملم يمكن التحكم به عن بعد، كانت نماذج منه قد اختبرت سابقا في دبابات VT-4.

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ويتوقع أن تطور الصين نماذج معدلة من هذه المركبات المدولبة لتصنيع عربات قتالية مجهزة بأبراج موجهة فيها مدافع رشاشة من عيار 30 ملم وأنظمة موجهة مضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا