كيف تبدو دبابات المستقبل الصينية؟

تسعى الصين في الأعوام الأخيرة لتطوير منظومات الأسلحة لديها بشكل ملحوظ، ومن بين أهم الأسلحة التي تركز عليها سلاح الدبابات.

وانتشرت مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت العديد من الصور التي تستعرض أفكارا لمشاريع تطوير دبابات صينية مستقبلية، وقد ترتبط هذه الصور بأفكار واقعية أو قد لا تمت للواقع بصلة، لكن من الواضح وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الصين "تعمل على أفكار معينة لتطوير ألة حربية مستقبلية".

وتظهر بعض الصور المتداولة عبر الإنترنت لما يسمى بـ"دبابة المستقبل " الصينية أن هذه الآلة العسكرية قد تزود بفتحات من الأعلى لدخول وخروج الطاقم، وقد يكون طاقمها محميا في كبسولة خاصة في مقدمة الهيكل كما هو الحال في دبابات "أرماتا" الروسية الحديثة.

Concept drawing of the next generation Chinese tank pic.twitter.com/v2o1vIVbwp — DJ垂耳兔 (@DJ21504146) May 21, 2020

وأشارت صحيفة "روسيسكا غازيتا" إلى أن السلاح الرئيسي في هذه الدبابات سيكون المدفع، والذي من المحتمل أن تأتي سبطانته من عيار 140 ملم، كون الصين طورت مثل هذه السبطانات لدباباتها المستقبلية، لكنها لم تسخدمها حتى الآن، وبقيت تعتمد على سبطانات مستسنسخة من سبطانات 2А46 الروسية.

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وألمحت الصحيفة إلى أن هذه الدبابات من المفترض أن تحصل على أنظمة الحماية النشطة، المخصصة لحمايتها من الصواريخ والقذائف الموجهة المضادة للدروع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا