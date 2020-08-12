اكتشاف نوع جديد من الديناصورات

اكتشف علماء جامعة ساوثهامبتون البريطانية، نوعا جديدا من الديناصورات، عاش على الأرض قبل 115 مليون عام، وينتمي إلى نفس عائلة التيرانوصورات.

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وتفيد قناة Sky news التلفزيونية، بأنه بعد دراسة وتحليل أربعة عظام عثر عليها السنة الماضية في جزيرة وايت البريطانية، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده، أن هذه العظام تعود إلى نوع جديد من الديناصورات لم يكن معروفا في السابق.

ووفقا لهذا الاستنتاج، عاش هذا النوع على الأرض في العصر الطباشيري وينتمي إلى عائلة ثيرابود التي تضم التيرانوصورات أيضا، وطوله قد يصل إلى أربعة أمتار. وقد منح النوع الجديد اسم Vectaerovenator inopinatus.

يقول الباحث كريس باركر المشرف على الدراسة، "لا توجد بيانات كثيرة عن ديناصورات ثيرابود تعود إلى منتصف العصر الطباشيري في أوروبا . لذلك ظهرت لدينا إمكانية توسيع معلوماتنا عن ديناصورات العصر المذكور".

المصدر: نوفوستي