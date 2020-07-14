اكتشاف "كابتن هوك" آخر الديناصورات التي عاشت على الأرض قبل 66 مليون سنة

اكتشف علماء الحفريات نوعا جديدا من الديناصورات تمت تسميته تكريما للشخصية الأسطورية "كابتن هوك" بسبب مخلب معلق فريد في نهاية ذراعيه.

والمخلوق المسمى Trirarchuncus prairiensis، كان مغطى بالريش الأنيق وله ذراعان قصيران مع مخلب طويل في كل طرف كان يستخدمه لحفر أو تحطيم الخشب بحثا عن الحشرات.

New dinosaur species named 'Captain Hook' discovered in Montana https://t.co/aspAjvJ6Pf — Daily Mail US (@DailyMail) July 13, 2020

وعثر العلماء على ثلاثة مخالب مختلفة الحجم في تشكيل "هيكل كريك" بالقرب من مونتانا الأمريكية (Hell Creek of Montana)، التي يعود تاريخها إلى نهاية العصر الطباشيري منذ حوالي 65.5 مليون سنة، أحدها هو المخلب الأكثر اكتمالا المعروف عن هذه الأنواع.

badlands dinosaur museum/dickinsonmuseumcenter.com

كما أن المخالب المتحجرة هي أكثر مخالب معقوفة عثر عليها سابقا وهي تنتمي إلى مراحل نمو مختلفة، ما يوفر للخبراء نظرة على كيفية تغير الديناصور مع تقدمه في العمر.

وينتمي الديناصور ذو المخالب إلى عائلة alvarezsaurida، التي كانت مخلوقات صغيرة ذات أرجل طويلة وقد تم التكهن بأنها تمثل أقدم أسلاف الطيور اليوم التي لا تحلق.

badlands dinosaur museum/dickinsonmuseumcenter.com

ويشير اسم "Trierarchuncus" إلى "trierarch"، قبطان سفينة بحرية، و"uncus" بمعنى الخطاف الذي يجمع يميز "كابتن هوك"، في إشارة إلى القراصنة في فيلم الرسوم المتحركة "بيتر بان" (Peter Pan).

badlands dinosaur museum/dickinsonmuseumcenter.com

والأنواع الجديدة من الديناصورات هي الأصغر من المجموعة ويقال إنها واحدة من آخر الديناصورات التي مشت على الأرض قبل أن تمحى خلال حدث الانقراض الجماعي الطباشيري.

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وكان لهذه الديناصورات أرجل طويلة، مع أقدام تشبه قدم النعام وخطم طويل جدا. وما يجعلها فريدة جدا هو ذراعاها القصيرتان اللتان تميزتا بمخالب كبيرة في نهايتها.

وتوفر المخالب الثلاثة للخبراء سلسلة نمو من الديناصور، بدءا من الصغر حتى مرحلة البلوغ كامل النمو.

وقال الباحثون في بيان: "هذا أمر مهم لأنه من المسلم به أن الديناصورات تغيرت في شكلها، غالبا بشكل ملحوظ، مع نموها".

وفي الواقع، تظهر الأحافير الجديدة أنه مع نمو Trierarchuncus أصبح مخلبه اليدوي أكثر قوة، وأصبحت أخاديد الأوعية الدموية على جانبي المخلب أكثر غرسا في العظام، وتطور سطح المخلب من كونه ناعما عند الشباب، إلى نسيج خشن عند النضوج.

المصدر: ديلي ميل