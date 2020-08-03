سلاح المظليين الروسي يتسلم مظلات جديدة

تحل مظلات "دالنوليوت" الحديثة بدل النماذج القديمة في سلاح المظليين الروسي.

أعلن ذلك نائب رئيس مركز" تيخنوديناميكا" الروسي لتصميم المظلات " أليكسي كوزين.

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وقال إن المظلة الجديدة خضعت مؤخرا للاختبارات الحكومية التي أظهرت جاهزيتها التامة للاستخدام في الجيش الروسي وتسمح المظلات الحديثة بالقفز من ارتفاع يزيد عن 4 آلاف متر.

وقال، كوزين، "إن الارتفاع الأعلى للقفز بمظلتنا لم يكشف عنه بعد لأنه يعد سرا عسكريا. لكن نوعية المظلة تسمح بقطع مسافة 60 كيلومترا جوا في ظروف الطقس الجيدة.

وأضاف أن المظلات الجديدة مريحة وبسيطة الاستخدام وآمنة لدى الهبوط وقابلة للانطواء السريع. ولديها القدرة على المناورة في الجو.

وأفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية بأن مصنع "إيفانوفو" الروسي تولى إنتاج مظلات "دالنوليوت".

يذكر أن سلاح المظليين الروسي احتفل الأحد 2 أغسطس بذكرى مرور 90 عاما على تأسيسه. وقام الجيش الأحمر في 2 أغسطس عام 1930 بإجراء أول عملية للانزال الجوي الجماعي. ومنذ ذلك الحين شارك المظليون السوفيت والروس في كل النزاعات والحروب التي خاضها الجيش الأحمر والسوفيتي والروسي. أما اليوم فيعتبر سلاح المظليين نخبة ومفخرة للجيش الروسي كله.

وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين المظلين الروس كلهم بعيدهم المهني، مشيرا إلى أهمية سلاح المظليين ودوره في الدفاع عن أمن واستقلال الوطن.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا