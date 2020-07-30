منتدى "الجيش - 2020" يكشف عن نموذج برمائي لمدرعة "ستريلا"

يشهد منتدى "الجيش – 2020" التقني العسكري الذي تفتتح أعماله في أغسطس المقبل بضواحي موسكو الكشف عن نموذج برمائي لمدرعة "ستريلا - 10" الروسية المضادة للجو.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "الشركة العسكرية الصناعية" الروسية.

وقال إن النموذج البرمائي المطور للمدرعة سيستخدم في مختلف وحدات الجيش الروسي حيث تنصب فيه الأسلحة والتجهيزات بمختلف أنواعها.

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يذكر أن المهندسين الروس لديهم خبرة واسعة في تصميم المدرعات العسكرية البرمائية حيث أطلقت الصناعة العسكرية السوفيتية مطلع خمسينات القرن الماضي أول عربة برمائية ثمانية العجلات من طراز "غاز – 46" بلغ وزنها 1270 كيلوغراما. ثم بدأت عام 1957 في إنتاج عربة الاستطلاع البرمائية "بي إر دي إم – 1" بوزن 5600 كيلوغرام ومحرك ينتج قوة 90 حصانا والتي تمتعت بشعبية فائقة في الاتحاد السوفيتي وخارجه وكان بمقدورها عبور الأنهار بسرعة 9 كيلومترات في الساعة.

واستخدمت تلك المدرعات البرمائية لأغراض الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي وكعربة مضادة للدبابات تحمل صواريخ "شميل" و" فالانغا" و"ماليوتكا" المضادة للدبابات. وأعقبتها عربة الاستطلاع البرمائية الأسطورية "بي إر دي إم – 2" التي خدمت لدى أكثر من 60 جيشا أجنبيا.

أما النموذج البرمائي المستقبلي لمدرعة "ستريلا" فيصلح جيدا لعبور كل الأنواع من الموانع المائية عمليا. وتم نصبه على منصة "بومرانغ" الروسية الواعدة. وسيتم الكشف عنه في منتدى "الجيش – 2020" بمجمع "باتريوت" وميدان التدريب "ألابينو" بضواحي موسكو.

المصدر: سلاح روسيا