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روسيا تستعرض منظومات "ستريلا-10" المطورة للدفاع الجوي (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تستعرض منظومات
youtube/Минобороны России
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نجحت فرق تابعة لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي مؤخرا في اختبار نماذج معدلة من منظومات "ستريلا-10" للدفاع الجوي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن اختبارات المنظومات المطورة جرت في إحدى ميادين التدريب العسكرية بالقرب من مدينة ييسك جنوبي روسيا، وخلال التدريبات قامت طواقم المنظومات برصد أهداف جوية تابعة لعدو افتراضي، ونفذت 20 عملية إطلاق فعلي للصواريخ من منظومات "ستريلا-10" المطورة، و10 عمليات محاكاة لإطلاق الصواريخ نحو الأهداف، وتم تنفيذ المهمات المطلوبة بنجاح تام.

وطورت "ستريلا-10" في العهد السوفيتي، ودخلت الخدمة في الجيش عام 1976، وصممت لتكون أنظمة دفاع جوي متنقلة قادرة على التعامل مع مختلف الأهداف الجوية القريبة التي تصل سرعتها إلى 420 كلم/سا، بما فيها المروحيات والطائرات والدرونات والصواريخ المجنحة، على ارتفاعات تتراوح ما بين 25 و3500 م، وعلى مسافة 800-5000م.

وتتكون هذه المنظومات من عربات عسكرية مصفحة من نوع 9A35 و9A34، مجهزة بأنظمة صواريخ موجهة مضادة للأهداف الجوية من نوع 9A34.

 المصدر: crimeanews

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