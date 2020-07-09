صحيفة صينية تقيّم فاعلية منظومة "فيتياز" الروسية للدفاع الجوي

قالت صحيفة "جين مينغ جيباو" الصينية إن نشر منظومة "إس-350" (فيتياز) سيسمح للدفاعات الجوية الروسية برفع فاعلية النيران على ارتفاعات منخفضة تتراوح بين 50 مترا و100 متر.

وعلاوة على ذلك ستزداد قدراتها على صد ضربات مكثفة توجهها الصواريخ المجنحة.

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وتوصلت الصحيفة الصينية إلى هذا الاستنتاج بعد مشاركة "فيتياز" في العرض العسكري الذي أقيم يوم 24 يونيو في موسكو وقالت إن منظومة "فيتياز" للدفاع الجوي الروسي تعد من أهم مستجدات العرض العسكري.

ويرى كاتب مقال نشرته الصحيفة أن منظومات "فيتياز" ستحل تدريجيا محل منظومات "إس – 300" التي تشكل حاليا قوة ضاربة رئيسية في الدفاعات الجوية الروسية.

وأعاد المقال إلى الأذهان قدرة "فيتياز" على حمل 12 صاروخا متزودا برأس موجه نشيط في آن واحد بدلا من 4 صواريخ تحملها سابقاتها. ولا يستبعد المقال أن تختلف أنواع الرؤوس الصاروخية حسب مهمة أوكلت إليها.

أما الإمكانات التقنية للمنظومة فتسمح باستهداف 16 هدفا في وقت واحد وتوجيه صاروخين إلى كل منها.

وقال كاتب المقال إن مدى عمل المنظومة يتراوح بين 60 و120 كيلومترا. أما الارتفاع الأقصى لتدمير الأهداف فبلغ 30 كيلومترا.

ويعتبر الخبراء أن فاعلية اعتراض الصواريخ المجنحة ارتفعت لدى "فيتياز" بمقدار 2.5 مرة مقارنة بمنظومة "إس – 300".

وتكفي كتيبة واحدة لـ "إس – 350" كي تصد هجوم لواء طائرات حربية معادية، بشرط أن تدعمها منظومة "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة للجو.

المصدر: سلاح روسيا