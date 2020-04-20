الدفاع الروسية تستعرض ميزات منظومة "فيتياز" للدفاع الجوي

أعدت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية برنامجا خاصا بمنظومة "إس 350" (فيتياز) الروسية الجديدة للدفاع الجوي.

وتحدث البرنامج إلى المشاهدين عن أول كتيبة في الجيش الروسي لمنظومة "فيتياز" تتموضع في ضواحي بطرسبورغ.

وتضم الكتيبة عربة القيادة والرادار السلبي ومنصتي إطلاق الصواريخ والرادار متعدد المهام. ويضم طاقم الكتيبة 9 أفراد فقط. وتستغرق عملية نشرها 5 دقائق فقط.

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ويمكن أن تبعد منصة إطلاق الصواريخ عن عربة القيادة مسافة 5 كيلومترات. أما الرادار متعدد المهام فيبتعد عنها كيلومترين.

وجاء في البرنامج أن الرادار المذكور الدائر بسرعة هائلة بمقدوره اكتشاف الأهداف على مدى 300 كيلومتر. ويستطيع الرادار مرافقة 8 أهداف جوية وتوجيه 16 صاروخا إليها. ويعمل الرادار بمجال الموجات السنتيمترية، ما يسمح له باكتشاف الصواريخ المجنحة صغيرة الحجم.

وهناك رادار سلبي مساعد يشبه رافعة عالية يخصص لالتقاط إشارات التشويش وتحديد مصدرها. وحين يحاول العدو تضليل منظومة "فيتياز" فإن الرادار يقدم لها إحداثيات مصدر التشويش لتدمره.

وأظهر الفيديو الذي قدمه البرنامج معركة افتراضية دارت بين كتيبة "فيتياز" من جهة و24 هدفا جويا افتراضيا من طراز "إف – 15" تحلق على ارتفاع 5 كيلومترات وتهاجم القوات الصديقة من كافة الاتجاهات من جهة أخرى. ونجحت الكتيبة في إسكات كافة الأهداف إلكترونيا.

المصدر: سلاح روسيا