الولايات المتحدة.. تطوير روبوت قادر على مكافحة كورونا في وقت قياسي

طور علماء من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" في الولايات المتحدة روبوتا يساعد في محاربة فيروس كورونا في الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الروبوت الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة "آفا روبوتيكس"، بإمكانه تطهير الأسطح والمناطق الضيقة التي يصعب على الإنسان الوصول إليها.

ويمكن للروبوت الجديد، الذي بدأت عملية تطويره في أبريل الماضي، تطهير أرضية مستودع للتخزين مساحته 370 مترا مربعا في نصف ساعة.

وقال الباحثون إنه يمكن للروبوت استخدام الأشعة فوق البنفسجية في أكثر من مكان، من بينها محلات السوبرماركت والمراكز التجارية والمصانع والمطاعم.

وأكد الباحثون أن الأشعة فوق البنفسجية أثبت فعاليتها في قتل البكتيريا والفيروسات على الأسطح، لكن هذه الأشعة ضارة للبشر، ومن هنا جاء تصميم الروبوت ليعمل بمفرده من دون الحاجة إلى أي إشراف بشري.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية