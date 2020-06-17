روسيا تصمم نسخة برمائية من منظومة "تور - 2" للدفاع الجوي

قد تحصل منظومة "تور –إم 2" الروسية للصواريخ المضادة للجو على نسخة مطورة برمائية، ما يجعلها قادرة على اجتياز الموانع المائية ليلا ونهارا في كافة ظروف الطقس.

وقال قائد الدفاعات الجوية التابعة للقوات البرية الروسية اللواء، ألكسندر ليونوف، في حديث أدلى به لمجلة "ناتسيونالنايا أوبورونا" ( الدفاع القومي) إن النموذج البرمائي المدرع الجديد لمنظومة "تور – إم 2" تم وضعه على منصة مدولبة خلافا للنموذج المجنزر السابق.

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وأعاد إلى الأذهان أن النموذج المدولب ثماني العجلات لمنظومة "تور" قصيرة المدى تم الكشف عنه لأول مرة في منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني بضواحي موسكو.

وقال كبير مصممي مشروع النموذج البرمائي المدولب لمنظومة "تور – إم 2" ، ألكسندر دافيدوف، إن النموذج له قابلية فائقة للمناورة واجتياز الحواجز.

ويبلغ خلوص عربة المنظومة (المسافة بين قاع العربة وسطح الطريق) 400 ملم. أما محركها الذي يولد قدرة 390 حصانا فيجعل العربة المدرعة المدولبة تسير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة.

وأشار كبير المصممين إلى أن وضع منظومة "تور – إم 2" على المنصة المدولبة البرمائية يسمح بالتخفيض من أبعاد المنظومة ورفع قدرتها على المناورة واجتياز الموانع.

المصدر: سلاح روسيا