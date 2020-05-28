متى يتسلم الجيش الروسي قنابل "المثقاب"؟

أعلن المدير التنفيذي لشركة "تيخماش"، ألكسندر كوتشكين، عن الموعد المفترض لاستلام القوات الجوية في الجيش الروسي لقنابل "المثقاب الحديثة".

وفي حديث للصحافة حول الموضوع قال كوتشكين: "تخضع قنابل PBK-500U Drel المعروفة بالمثقاب للاختبارات الحكومية حاليا، ومن المفترض أن تنتهي هذه الاختبارات العام الجاري، بالتأكيد سيكون لدى عميلنا الحكومي بعض المتطلبات الإضافية المتعلقة بتحسين وتطوير هذه القنابل، وفقا للخطط الموضوعة فمن المفترض أن تبدأ عمليات الشراء المتسلسلة لها من قبل العميل عام 2022".

وأضاف: "ما يميز هذه القنابل الجوية عن غيرها هو أن الطائرات الحاملة لها غير مضطرة للدخول إلى منطقة رادارات العدو، فهذه القنابل قادرة على الوصول إلى أهدافها بشكل مستقل بعد إطلاقها من الطائرات، وتدمير الهدف بدقة عالية، وعناصرها مزودة بتقنيات قادرة على تعقب الأهداف".

والمهم في هذه القنابل أيضا وفقا لكوتشكين هو أن مقذوفاتها الداخلية قادرة على تدمير نفسها ذاتيا في حال لم تتمكن من اكتشاف أهدافها وتدميرها، أي أنها لن تشكل خطرا مستقبلا في الأماكن التي يتم استخدامها فيها.

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وطورت روسيا PBK-500U لتكون قنابل عنقودية قابلة للإطلاق من الطائرات الحربية، وتحوي هذه القنابل على رؤوس قتالية ذاتية التوجيه قادرة على تدمير مختلف الأهداف الأرضية، بما فيها المركبات والآليات العسكرية المدرعة ومحطات الرادار الأرضية.

المصدر: نوفوستي