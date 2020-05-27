روسيا تطور عربات استطلاع ومركبات عسكرية مدرعة

أعلن المدير العام للشركة الروسية للصناعات العسكرية، ألكسندر كراسوفيتسكي، أن شركته تعمل على تطوير عربات استطلاع وآليات مدرعة ستزود بها جيش البلاد.

وحول الموضوع قال مدير الشركة: "العمل جار في شركتنا على تطوير عربات مارس-2000 التي ستتبنى على منصات مستنسخة من منصات ناقلات الجنود BTR-82، وسنستفيد من المنصات الجديدة أيضا في تطوير منظومات صاروخية متحركة قصيرة المدى من نوع Sosna".

وأضاف "المنصات المعدلة ستستخدم أيضا في تطوير عربات تايفون-إم المزودة بHنظمة دفاع جوي، والمخصصة لحماية أنظمة الصواريخ الاستراتيجية المتنقلة".

وأشارإلى أن ظهور أنواع جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية فرض على الخبراء في شركته تطوير عربات عسكرية مدولبة من نوع خاص معدلة من ناقلات الجنود BTR-82، كون هذه الآليات تتميز عن غيرها من الناقلات العسكرية برشاقة الحركة والقدرة على اجتياز العوائق المائية.

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وأكد أن الشركة لا تخطط حاليا لتطوير عربات مدنية مطورة عن مركبات BTR-82، ولهذا الغرض تستخدم حاليا منصات معدلة عن منصات مركبات BTR-80.

المصدر: سلاح روسيا