روسيا تختبر أحدث منظوماتها المدفعية

أعلن المدير العام للشركة الروسية للصناعات العسكرية، ألكسندر كراسوفيتسكي، أن شركته نجحت باختبار منظومة "غوريتس" لمدافع الهاوتز المحمولة.

وفي مقابلة صحفية قال كراسوفيتسكي: "مشروع منظومات مدافع MZ-204 غوريتس المحمولة على عربات قتالية يخضع حاليا لمرحلة دراسة النتائج التي حصل عليها الفنيون بعد أن اختبروا نموذجا أوليا لهذه المنظومات في الشركة المصنعة لها، استعدادا لتسليم هذا النموذج للقوات العسكرية الروسية".

وأضاف "المنظومة هي عبارة عن عربة تيغر روسية مصفحة رباعية الدفع، مزودة بمدفع هاوتزر من عيار 120 ملم، يمكن التحكم به وبزوايا ميول سبطانته أثناء تنفيذ المهمات بشكل إلكتروني، وما يميز هذه المنظومة عن منافساتها الأجنبية هو أن طاقمها غير مضطر للخروج من العربة أثناء العمليات القتالية، ما يوفر له حماية عالية من الأعيرة النارية والقذائف".

youtube/АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА

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والمميز في هذه المنظومة أيضا وفقا لكراسوفيتسكي هو أنها قادرة على استلام إحداثيات الأهداف لاسلكيا من الدرونات العسكرية، وعرض تلك الإحداثيات للطاقم على شاشات موجودة داخل العربة، ليتولى الموجه عملية تسديد الرمايات عبر منظومات إلكترونية.

وأشار إلى أن مدافع المنظومة بإمكانها إطلاق قذائف مورتر تقليدية، وقذائف من نوع خاص قادرة على تعديل مسارها لتصيب أهدافها بدقة متناهية.

المضدر: تاس