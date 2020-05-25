روسيا تستعرض دبابات فائقة القدرات في مختلف الميادين

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر القدرات القتالية الكبيرة لدبابات جيش البلاد في مختلف ميادين القتال.

ويظهر المقطع القدرات العالية ورشاقة الدبابات الروسية في اجتياز أصعب الطرق، وإمكانياتها على الغوص واجتياز العوائق المائية.

كما أظهر الفيديو مقدرات هذه الدبابات على إصابة أهدافها بدقة من وضعيات الحركة والثبات، وفي مختلف فصول السنة وضمن أقسى الظروف المناخية الباردة والحارة.

ويأتي نشر هذا المقطع تزامنا مع الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام روسية، أكدت فيها أن قوات المنطقة العسكرية الغربية في جيش البلاد ستحصل في النصف الثاني من العام الجاري على 100 دبابة مطورة من طراز T-72B3M.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الدبابات المذكورة زودت بمحركات حديثة بعزم 1130 حصانا، ومدافع من عيار 125 ملم قادرة على إطلاق أنواع مختلفة من المقذوفات.

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كما حصلت هذه الدبابات على منظومات تصويب من نوع Sosna-U، ومنظومات توجيه وتصويب حديثة تعتمد على التقنيات البصرية وتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء، وجهزت بأنظمة متطورة لحمايتها من الصواريخ والقذائف الموجهة.

المصدر: وكالات روسية