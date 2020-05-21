العلماء الروس يراقبون نشاط بركان إيبيكو

سجل العلماء الروس يوم الأربعاء 20 مايو 2020، أربعة انبعاثات من الرماد البركاني ارتفاعها 4-5 كيلومترات من بركان إيبيكو الواقع في باراموشير إحدى جزر الكوريل.

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وقالت مارينا تشيبيسوفا كبيرة الباحثين في مختبر البراكين ومخاطرها بمعهد الجيولوجيا البحرية والجيوفيزياء التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، " سجلت أربعة انبعاثات للرماد البركاني من بركان إيبيكو في باراموشير إحدى جزر الكوريل، ارتفاعها 4-5 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر، كان آخرها في الساعة 18.48 بالتوقيت المحلي (10.48 بتوقيت موسكو) وانتشر عمود الدخان على امتداد 10 كيلومترات في الاتجاه الجنوبي والجنوبي- الشرقي ".

ووفقا لها ، يرمز لدرجة خطورة البركان باللون البرتقالي لرحلات الطيران المحلية في منطقة إيبيكو.

وتضيف، منذ 20 أكتوبر عام 2016 وانبعاثات أعمدة الرماد تتدفق من بركان إيبيكو، الذي ارتفاعه 1156 مترا، بصورة دورية، كان أكبرها وأشدها في 31 أغسطس عام 2018، حينها ارتفع عمود الدخان من الفوهة الجديدة، التي تكونت عام 2017، إلى أكثر من 6 كلم.

المصدر: نوفوستي