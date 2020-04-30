 
مباشر

شاهد.. رماد بركاني يغطي إحدى بلدات جزر الكوريل

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrx7

ثار بركان "إيبيكو" يوم الثلاثاء، فى جزيرة "باراموشير"، الواقعة فى أرخبيل جزر الكوريل الروسية وقذف رماده ليغمر بلدة سيفيرو- كوريلسك.

 وتوثق اللقطات آثار ثوران البركان حيث غطت سحب الرماد سيارات ومنازل البلدة.

وحسب التقرير الصادر عن فريق الاستجابة للثوران البركاني في إقليم كامشاتكا فإن "نشاطا بركانيا معتدلا" يستمر في إبييكو، وقذف الرماد إلى مسافة ستة كيلومترات "يمكن أن يحدث في أي وقت". ويقع بركان أيبيكو على بعد سبعة كيلومترات غرب بلدة سيفيرو- كوريلسك وهو أحد البراكين النشطة في أرخبيل جزر الكوريل الروسية.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا