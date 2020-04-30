شاهد.. رماد بركاني يغطي إحدى بلدات جزر الكوريل

ثار بركان "إيبيكو" يوم الثلاثاء، فى جزيرة "باراموشير"، الواقعة فى أرخبيل جزر الكوريل الروسية وقذف رماده ليغمر بلدة سيفيرو- كوريلسك.

وتوثق اللقطات آثار ثوران البركان حيث غطت سحب الرماد سيارات ومنازل البلدة.

وحسب التقرير الصادر عن فريق الاستجابة للثوران البركاني في إقليم كامشاتكا فإن "نشاطا بركانيا معتدلا" يستمر في إبييكو، وقذف الرماد إلى مسافة ستة كيلومترات "يمكن أن يحدث في أي وقت". ويقع بركان أيبيكو على بعد سبعة كيلومترات غرب بلدة سيفيرو- كوريلسك وهو أحد البراكين النشطة في أرخبيل جزر الكوريل الروسية.

المصدر: رابتلي