برج "بي إم بي" السوفيتية ينصب على مدرعة أمريكية

نصب اليمنيون البرج المدرع لـ"بي إم بي – 1" المستورد من الاتحاد السوفيتي على سقف رباعية الدفع المدرعة الأمريكية Humvee ، ما زاد كثيرا من قدرتها النارية.

وجرت العادة أن يفكك أفراد الجيوش المقاتلة بعض النماذج من معداتهم الحربية المصابة أو المعطلة للحصول على قطع الغيار التي يمكن استخدامها لاحقا في معدات حربية أخرى. ومن أهم قطع الغيار أبراج مدرعة بمدافعها ورشاشاتها وذخائرها الفتاكة.

Ma'rib CS Yemen

Humvee+BMP 1 turret

😱 pic.twitter.com/lXRSeQqjQl — ZOKA (@200_zoka) April 18, 2020

فيما يتعلق بعربة "بي إم بي – 1 " التي تم تصنيعها في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي فإنها كانت مزودة ببرج مدرع ذي مدفع عيار 73 ملم من طراز "غروم". ويصلح هذا البرج لوزنه الخفيف نسبيا (950 كيلوغراما) ومواصفاته الممتازة لأن ينصب بسهولة في عربات مدرعة أخرى. أما ذخائره الجوفاء وشديدة الانفجار فيمكن أن تصيب العربات المدرعة للعدو على مسافة حتى 1300 متر.

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وعلاوة على ذلك فإن برج "بي إم بي – 1" يتضمن الرشاش المزدوج عيار 7.62 ملم من طراز "بي كا تي".

وينصب أفراد مختلف الجيوش في العالم في الآونة الأخيرة برج "غروم" المدرع على قاطرات "إم تي إل بي" المدرعة الخفيفة وناقلات الأفراد المدرعة "بي تي إر – 60"،"بي تي إر – 70"،"بي تي إر – 80" سوفيتية الصنع وحتى على الناقلة المدرعة الصينية "تيب – 85" فضلا عن نماذج مختلفة من سيارات جيب "تويوتا".

المصدر: سلاح روسيا