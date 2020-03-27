إندونيسيا تشتري مدرعات برمائية في روسيا

تعتزم وزارة الدفاع الإندونيسية شراء 79 مدرعة برمائية من طراز "بي تي – 3 إف" في روسيا بعد توقيع اتفاقية قيمتها 286 مليون دولار أمريكي.

وأفادت بوابة Defense Studies الإلكترونية الإندونيسية بأن المدرعات البرمائية ستدخل حوزة فيلق مشاة البحرية إضافة إلى المدرعات التي كانت إندونيسيا قد اشترتها في روسيا في وقت سابق.

إقرأ المزيد

يذكر أن ناقلة الأفراد المدرعة البرمائية "بي تي – 3 إف" تم تصميمها في مدينة كورغان الروسية على أساس مدرعة "بي إم بي – 3 إف". وتم الكشف عنها لأول مرة في منتدى الجيش – 2016 .

وتخصص المدرعة البرمائية لنقل 14 فردا من مشاة البحرية وكذلك لدعم قوات الإنزال البحري بالنيران. ويبلغ طولها 18 طنا. أما دروعها فتحمي الأفراد من رصاص الرشاش الثقيل.

وتضم أسلحة المدرعة البرمائية الرشاش عيار 7.62 ملم المتحكم فيه عن بعد أو رشاش "كورد" عيار 12.7 ملم.

ويمكن استخدام المدرعة كذلك كعربة إسعاف أومركز قيادة مدرع ذاتي الحركة أو عربة استطلاع أو عربة هندسة.

المصدر: سلاح روسيا