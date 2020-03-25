الجيش الصيني يتسلم مدرعة تشبه "تايفون" الروسية

كشفت شركة Norinco الصينية عن مدرعتها الجديدة VP22 لأول مرة في صيف عام 2017 في أحد ميادينها التدريبية.

إلا أن معظم الخبراء أجمعوا آنذاك على أن تلك العربة تشبه كثيرا عربة "كاماز – 63986" من طراز "تايفون" التي تستخدم في الجيش الروسي لنقل أفراد الجيش والشرطة. وأشار الخبراء كذلك إلى أن المدرعة الروسية تتفوق على مثيلتها الصينية من حيث سماكة دروع مقدمتها.

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وكان يفترض إزالة تلك السلبية مع بدء الإنتاج المتسلسل للعربة. لكن لم تطرأ عليها أي تعديلات كما يبدو.

ويتوقع أن تصدر المدرعة إلى بلدان أخرى. أو تستخدم في عمليات حفظ السلام للجيش الصيني خارج البلاد.

يذكر أن VP22 ليست محاولة صينية أولى لاستنساخ المعدات الحربية سوفيتية وروسية الصنع. وظهرت في الجيش الصيني قبل فترة منظومات تشبه تماما راجمة الصواريخ السوفيتية "غراد"، عربة "بي إم بي – 1"، قاذف القنابل "إربي غي – 7"، صاروخ "ماليوتكا" المضاد للدبابات، مدفع الهاون الأوتوماتيكي من طراز "فاسيليوك" ومنظومة "ستريلا" النقالة المضادة للطائرات وغيرها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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