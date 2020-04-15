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الصين تنشر فيديو لسفينتها العاملة بالوسادة الهوائية

العلوم والتكنولوجيا

الصين تنشر فيديو لسفينتها العاملة بالوسادة الهوائية
Sputnik Vladimir Galperin
صورة أرشيفية
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نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو لنسخة صينية من سفينة الإنزال السوفيتية العاملة بالوسادة الهوائية من طراز "زوبر".

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وقد بنيت سفينة الإنزال الصينية في مصنع Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany. وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن 80% من مكوناتها صينية الصنع.

يذكر أن الصين وقعت مع أوكرانيا في تسعينيات القرن الماضي اتفاقية شراء 4 سفن عاملة بالوسادة الهوائية من طراز "بيزون". وقضت الاتفاقية ببناء السفينتين في القرم وتسليم الصين التكنولوجيا لتبني سفينتين في مصنع صيني للسفن.

جدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتي بدأ في إنتاج سفن "زوبر" العاملة بالوسادة الهوائية نهاية الثمانينيات. وبمقدورها أن تسير بسرعة حتى 100 كيلومتر في الساعة وتحمل 150 طنا من الحمولة، بما في ذلك 3 دبابات، أو 10 مدرعات و140 فردا، أو 8 عربات "بي إم بي"، أو 8 دبابات برمائية.

وفي حال غياب المعدات الحربية يمكن أن تحمل السفينة 500 فرد من قوات الإنزال البحري.

المصدر: سلاح روسيا

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