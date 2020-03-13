الأسطول الروسي يتسلم سفينة قتالية متطورة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود التابع للقوات العسكرية البحرية في البلاد سيتسلم سفينة قتالية جديدة.

وقال بيان صادر عن الوزارة "في 12 مارس الجاري أنزلت إلى المياه خامس سفينة حربية تم تصميمها في إطار المشروع 20380 التابع لوزارة الدفاع الروسية، هذه السفينة التي تحمل اسم ريتيفي ستنضم إلى قوات أسطول البحر الأسود في روسيا".

وأشار البيان إلى أن روسيا بدأت بتطوير هذه الفرقيطة في فبراير 2015، وفي الـ 4 من أكتوبر انتهى الخبراء من تجميع هيكلها، وبعدها بعام تم تزويدها بالمحركات وعلب السرعة ومعدات التوجيه، وفي ديسمبر 2019 تم نقلها إلى المرفأ الذي ستنزل فيه إلى الماء.

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وتمتاز الفرقيطات المطورة في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380 بقدرتها العالية على المناورة وسرعة الحركة، وصممت خصيصا لحماية السواحل والأساطيل من السفن والغواصات الحربية.

ويبلغ عزم إزاحة هذه السفن 2220 طنا، وطولها 104 أمتار وعرضها نحو 8 أمتار، ولها القدرة على الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، وتتسلح بأنظمة صاروخية ومدفعية وطوربيدات وأسلحة رشاشة.

المصدر: زفيزدا