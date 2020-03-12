الأسطول الروسي يتدرب على حماية السفن من صواريخ العدو

أجرت قوات تابعة لأسطول المحيط الهادئ في سلاح البحرية الروسي مناورات جديدة تدربت فيها على التصدي للأهداف الجوية والصواريخ الموجهة التي تهدد السفن العسكرية.

وخلال المناورات قامت القوات بمحاكاة عملية عسكرية أطلقت فيها صواريخ موجهة قادرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا نحو السفن الروسية، فقامت طواقم تلك السفن برصد تلك الصواريخ والتصدي لها وتدميرها بنجاح تام معتمدة على عدة أنواع من المضادات، منها منظومات صاروخية ومنظومات أسلحة رشاشة.

كما قامت طواقم السفن بالتدرب على تدمير المواقع الساحلية للعدو الافتراضي مستخدمة منظومات AK-176 المدفعية من عيار 76 ملم، ومنظومات Ак-630 المزودة بأسلحة رشاشة قادرة على إطلاق أكثر من 11 ألف طلقة في الدقيقة.

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وتبعا لوسائل إعلام فإن فرقا عسكرية جديدة قد تشكلت مؤخرا في أسطول المحيط الهادئ التابع لسلاح البحرية الروسي، مهمتها حماية الشواطئ والمياه الإقليمية الروسية والأساطيل العسكرية من هجمات السفن والغواصات المعادية، وستنظم هذه الفرق دوريات بحرية مستمرة على جميع السواحل المطلة على أراضي الاتحاد الروسي.

المصدر: زفيزدا