شاهد تدمير "سو-25" لمواقع العدو الافتراضي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو استعرضت فيه جانبا من تدريبات الطيارين في جيش البلاد على استخدام نماذج معدلة من مقاتلات الهجوم والإسناد الأرضي "سو-25".

ويظهر في الفيديو كيف أقلعت مقاتلات من نوع Su-25SM3 تابعة لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي من إحدى المطارات الحربية وأجرت عدة مناورات في الجو ووصلت إلى منطقة العدو الافتراضي وأصابت الأهداف المحددة فيها بدقة.

كما تمرن الطيارون خلال هذه التدريبات على استخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة، في تدمير قافلات عسكرية لعدو افتراضي، ودمروا نقاط مراقبة ومراكز له، وتدربوا على تفادي نيران مضادات العدو الافتراضي.

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وطائرات "سو-25" هي مقاتلات هجوم وإسناد للقوات الأرضية، تعتبر من أفضل الطائرات القتالية لما توفره من حماية عالية لطاقمها من الصواريخ وذخائر الأسلحة الرشاشة.

ويبلغ وزن هذه الطائرات 18 طنا، ولها القدرة على التحليق على ارتفاعات تصل إلى 18000 م، ومسلحة بصواريخ وقنابل موجهة وغير موجهة، ورشاشات من عيار 23 ملم.

المصدر: زفيزدا