الجيش النيجيري يتسلم أحدث دبابة صينية

تسلم الجيش النيجيري من الصين دفعة كبيرة من المعدات الحربية، بما فيها دبابات VT – 4 والمدافع ذاتية الحركة عيار 122 ملم وعربات الدعم الناري المزودة بمدفع عيار 105 ملم.

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وتتوفر في حوزة الجيش النيجيري حاليا الدبابات البريطانية القديمة والدبابات سوفيتية الصنع "تي – 55" و"تي – 62".

فيما يتعلق بالدبابة الصينية الحديثة التي تزن 51 طنا فإنها مزودة بالدروع الحديثة وأنظمة قيادة النيران العاملة ليلا ونهارا والمدفع عيار 125 ملم والرشاش عيار 7.62 ملم والرشاش المضاد للجو عيار 12.7 ملم الذي تم تركيبه على برج الدبابة. وتمتلك الدبابة محركا ينتج قوة 1300 حصان، ما يسمح لها بالسير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة إلى مسافة 500 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود.

ويضم طاقم الدبابة 3 أفراد.

أما المدفع ذاتي الحركة عيار 122 ملم الذي تسلمه الجيش النيجيري من الصين أيضا فيزن 11.5 طن. ويمكن أن يرمي بذخائر عادية إلى مسافة 22 كيلومترا وبذخائر نفاثة إلى مسافة 27 كيلومترا على حد سواء. ويسير المدفع بسرعة 90 كيلومترا إلى مسافة 600 كيلومتر.

فيما يتعلق بعربة الدعم الناري فإنها عبارة عن دبابة مدولبة ST-1. وأصبحت نيجيريا أول بلد اشتراها بعد أن تم الكشف عنها في معرض "جوخاي" الصيني منذ 6 أعوام.

المصدر: روسيسكايا غازيتا