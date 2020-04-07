دبابتا "تي – 55" و"تي-72" تتصدران التصنيف العالمي لأكثرها قابلية للتحديث

أعدت صحيفة "ذي نايشنال إنترست" الأمريكية تصنيفا غيرعادي يصنف كل الدبابات العالمية من حيث قدرتها على التحديث.

أشارت الصحيفة إلى أن نجاح أي دبابة لا يتوقف في نهاية المطاف على قوة مدفعها أو سماكة دروعها بل على قابليتها للتكيف مع تغير الأوضاع في السوق.

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قالت إن كل دبابة يجب أن تكون جاهزة لاستبدال مدفعها ودروعها ومستشعراتها موفرة بذلك أموالا تخصصها وزارة الدفاع لتصنيع دبابات جديدة.

وانطلاقا من هذا المبدأ أعدت الصحيفة تصنيف أفضل الدبابات الخمس الذي تصدرته دبابتا "تي – 55" و"تي – 72" سوفيتية الصنع.

وقال كاتب مقال نشرته الصحيفة إن دبابة "تي – 55" امتلكت في خمسينيات القرن الماضي حين بدأ إنتاجها الصناعي المتسلسل مواصفات ممتازة .وتمكنت على مدى قرون من تطوير إمكاناتها بفضل تحديثها المستمر حيث حصلت على منظومة مطورة من أجهزة الحماية من القذائف والصواريخ وبرج مدرع جديد مزود بمدفع عيار 125 ملم، فضلا عن الذخائر الجديدة الحديثة.

أما دبابة "تي – 72" التي شغلت المرتبة الثانية في التصنيف والتي تم تصدير عدد كبير منها إلى خارج الاتحاد الروسي فأثبتت هي كذلك قدرة فائقة على التحديث حيث وضع على منصتها قاذف اللهب الثقيل "توس – 1" وعربة دعم الدبابات "ترميناتور".

يذكر أن التصنيف المذكور ضم إلى جانب الدبابتين الروسيتين دبابة "سنتريون" البريطانية ودبابتي "شيرمن" و" إم 60" الأمريكيتين".

المصدر: سلاح روسيا