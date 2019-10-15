مصر.. دبابات "تي 90 إم إس" الروسية بدل"أبرامز" الأمريكية

لم تستبعد صحيفة Defence Arabic أن تصبح مصر أول دولة أجنبية تقتني دبابة "تي – 90 إم إس" الحديثة الروسية.

وظهرت الحاجة لشراء مدرعات جديدة بسبب انتهاء عمر استخدام دبابات "تي – 55" و"تي-62" الروسية القديمة. ويمكن أن تحل "تي – 90 إم إس"، حسب الصحيفة، بدل دبابات "أبرامز" الأمريكية لدى الجيش المصري.

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إن تحديث دبابات "أبرامز" التي تنتجها الصناعة العسكرية المصرية على حساب أمريكا ستكلف مصر أموالا باهظة، فمن غير الواضح كيف ستجري عملية التحديث ما دام الجيش المصري تسلم من الولايات المتحدة نسخة تختلف مواصفاتها عن مواصفات أصلها الأمريكي.

ويرى الخبراء المصريون أن "أبرامز" ثقيلة وكبيرة الأبعاد، ما يقلل من قدرتها على المناورة ويشكل مصاعب عند نقلها واستخدامها في مختلف النزاعات العسكرية مثل النزاع في اليمن حيث يمكن أن تستهدفها بسهولة الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف الجوفاء.

أما دبابة "تي – 90" فتشير الصحيفة إلى أنها قد أكدت فاعليتها في سوريا والعراق. وأن شراء مصر لدبابة "تي – 90 إم إس" سيزيد من الطلب عليها من جانب تركيا والسعودية على سبيل المثال.

وهناك فائدة أخرى لشراء دبابات "تي – 90 إم إس" الروسية، إذ أن تلك الصفقة ستقلل اعتماد الجيش المصري على الصناعة العسكرية الأمريكية وتسمح بتوجيه الأموال الأكثر إلى تطوير الصناعة العسكرية المصرية.

يذكر أن الجيش العراقي اختار عام 2018 الدبابات الروسية حيث انتقل لواء ميكانيكي بقوامه الكامل من دبابات "إم 1 أبرامز" إلى "تي 90 إس" روسية الصنع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا