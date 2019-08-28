 
مباشر

الجيش المصري عن تصنيع دبابة "تي-90" الروسية: نستطيع أن نصنع المعجزات

أخبار العالم العربي

الجيش المصري عن تصنيع دبابة
Sputnik
دبابة تي-90 الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbnr

أكد رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "200 الحربى" في مصر، اللواء مهندس يسرى النمر، بشأن تصنيع الدبابة الروسية "T- 90" محليا، أن المصنع لم يتطرق حتى الآن لتصنيعها مع الجانب الروسي.

إقرأ المزيد
"فلاديمير" المدمرة في حوزة الجيش المصري.. فماذا ستفعل؟

وأشار اللواءالمهندس في حواره مع جريدة "الوطن" المصرية، إلى أن "هذا أمر استراتيجي لكن المصنع لم يتطرق حتى الآن للتصنيع مع الجانب الروسي، وعلى المستوى العام والمعلن هناك تعاون سياسي قوي بين مصر وروسيا".

ونوه بأن مصر لديها عناصر فنية وكوادر على أعلى مستوى يمكنها صناعة هذه الدبابة محليا في حال الاتفاق، قائلا:" هذا يعنى أننا نستطيع أن نصنع المعجزات".

وأوضح أن الدبابة التي ينتجها مصنع "أبو زعبل"، هي الدبابة الأمريكية من طراز أبرامز "M1A1" التي تخدم في الجيش الأمريكي، موضحا أن تلك الدبابة إحدى أفضل 3 دبابات على مستوى العالم.

وأضاف اللواء يسرى النمر أن مصر تصنع الدبابة الأمريكية بداية من مجرد لوح صلب مدرع حتى تخرج معدة دفاعية جاهزة للمهام المكلفة بها، وذلك بنسب تصنيع محلية تزيد على 90%، بالشراكة مع الجانب الأمريكي.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشاهدات مليارية لأغانيهما.. هل هو زمن رمضان وسولكينغ؟