الجيش المصري عن تصنيع دبابة "تي-90" الروسية: نستطيع أن نصنع المعجزات

أكد رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "200 الحربى" في مصر، اللواء مهندس يسرى النمر، بشأن تصنيع الدبابة الروسية "T- 90" محليا، أن المصنع لم يتطرق حتى الآن لتصنيعها مع الجانب الروسي.

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وأشار اللواءالمهندس في حواره مع جريدة "الوطن" المصرية، إلى أن "هذا أمر استراتيجي لكن المصنع لم يتطرق حتى الآن للتصنيع مع الجانب الروسي، وعلى المستوى العام والمعلن هناك تعاون سياسي قوي بين مصر وروسيا".

ونوه بأن مصر لديها عناصر فنية وكوادر على أعلى مستوى يمكنها صناعة هذه الدبابة محليا في حال الاتفاق، قائلا:" هذا يعنى أننا نستطيع أن نصنع المعجزات".

وأوضح أن الدبابة التي ينتجها مصنع "أبو زعبل"، هي الدبابة الأمريكية من طراز أبرامز "M1A1" التي تخدم في الجيش الأمريكي، موضحا أن تلك الدبابة إحدى أفضل 3 دبابات على مستوى العالم.

وأضاف اللواء يسرى النمر أن مصر تصنع الدبابة الأمريكية بداية من مجرد لوح صلب مدرع حتى تخرج معدة دفاعية جاهزة للمهام المكلفة بها، وذلك بنسب تصنيع محلية تزيد على 90%، بالشراكة مع الجانب الأمريكي.

المصدر: الوطن