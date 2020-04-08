الجيش الروسي يتسلم طائرتي النقل المطورتين من طراز "روسلان"

تتسلم القوات الجوية والفضائية الروسية طائرتي النقل العسكري المطورة من طراز "آن – 124" (روسلان).

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في صناعة الطائرات الروسية رفض ذكر موعد انتهاء عملية تطوير الطائرتين.

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بينما كانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أفادت عام 2017 بانطلاق مشروع تطوير طائرات النقل "روسلان" وتزويدها بقطع الغيار الروسية وذلك بغية إطالة عمر تلك الطائرات أوكرانية الصنع في روسيا.

وقد خضعت العام الماضي 3 طائرات من هذا النوع في مصنع "أوليانوفسك" الروسي لعملية التطوير واستبدال قطع الغيار.

يذكر أن "آن – 124" ( روسلان) هي طائرة نقل سوفيتية الصنع تم تصنيعها في مدينة دنيبروبيتروفسك (دنيبر حاليا) الأوكرانية حيث قامت بأول تحليق لها في 24 ديسمبر عام 1982. واعتبرت الطائرة آنذاك من أضخم طائرات النقل في العالم.

ثم أنتج المصنع الأوكراني طائرة النقل "مريا" التي تعد إلى الآن أضخم طائرة نقل في العالم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا