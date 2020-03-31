مهندسو مرسيدس فورمولا 1 يطورون جهازا يساعد المرضى على مكافحة فيروس كورونا
كشفت تقارير حديثة، عن تطوير مهندسين في كلية لندن الجامعية ومرسيدس فورمولا 1، أداة للمساعدة على التنفس لمرضى كورونا، تسد الفجوة بين قناع الأكسجين وجهاز التنفس الكامل.
وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، بأن الفريق، الذي يضم أطباء في مستشفى كلية لندن الجامعية، استخدم عملية تسمى الهندسة العكسية لتكييف أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، في محاولة لتجنيب المرضى الوصول إلى مرحلة العناية المركزة.
UCL engineers, @uclh & @MercedesAMGF1 have developed life-saving breathing aids for the NHS. The tech can help keep #COVID19 patients out of intensive care, and has been produced, tested & regulator approved in just 10 days @Health_Eng@uclmechenghttps://t.co/72Lzb9so8hpic.twitter.com/mcbyksbxi7— NIHR UCLH Biomedical Research Centre (@UCLHresearch) March 30, 2020
وقال ميرفين سينغر، استشاري الرعاية المكثفة في جامعة كاليفورنيا: "إن هذه الأجهزة ستساعد على إنقاذ الأرواح من خلال ضمان استخدام أجهزة ضغط المجرى الهوائي، وهي مورد محدود، فقط لأشد الأمراض حدة".
Proud partners 💪@MercedesAMGF1 engineering will be helping to keep #COVID19 patients out of intensive care, as they work with @UCL & @UCLH to develop an @NHSuk-approved breathing aid 👏— PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) March 30, 2020
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A breathing aid that can help keep #COVID19 patients out of intensive care, adapted by mechanical engineers at @ucl and clinicians at @uclh working with Mercedes-AMG High Performance Powertrains, has been approved for use in the NHS. To learn more about Project Pitlane and our work with UCL hit the link in our bio 👊
وتم تطوير الأجهزة في غضون أيام فقط ، ووقع تسليم 100 وحدة إلى المستشفى لإجراء تجارب سريرية على أمل نشرها في جميع أنحاء المملكة المتحدة قريبا، وفقا لما أوردته آخر الأخبار.
وإذا سارت التجارب على ما يرام، فمن الممكن إنتاج ما يصل إلى 1000 جهاز يوميا بواسطة Mercedes-AMG-HPP بدءا من أسبوع تقريبا، بحسب شبكة "بي بي سي".
وقال سينغر: "بينما سيتم اختبارها في جامعة كاليفورنيا، أولا، نأمل أن تخلق فرقا حقيقيا في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة من خلال تقليل الطلب على أجهزة العناية المركزة والأسرّة، وكذلك مساعدة المرضى على التعافي دون الحاجة إلى مزيد من ضغط المجرى الهوائي".
ويشار إلى أنه وقع اسنخدام أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر على نطاق واسع في المستشفيات في الصين وإيطاليا لمساعدة مرضى COVID-19 المصابين بعدوى رئوية خطيرة على التنفس بسهولة أكبر عندما لا يكون الأكسجين وحده كافيا.
وقال البروفيسور ديفيد لوماس، نائب رئيس جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "هذا الإنجاز لديه القدرة على إنقاذ العديد من الأرواح والسماح لموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الخطوط الأمامية، بإبعاد المرضى عن أجهزة ضغط المجرى الهوائي".
المصدر: نيويورك بوست