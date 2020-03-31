روسيا.. تطوير اختبار عالي الدقة للكشف عن كوفيد-19

بعد خضوعه للتجارب السريرية، وقبل أسبوع من تسجيله رسميا للاستخدام في البلاد، أصبح الاختبار الجديد عالي الدقة، الذي تم تطويره في معهد الدولة الفدرالي لأبحاث علوم الأوبئة جاهزا للعمل.

أعلنت عن ذلك هيئة الرقابة الروسية "روس تريب نادزور"، التي كشفت عن أن الجهاز الجديد دقيق للغاية، وقادر على التمييز بين فيروس كورونا وغيره من الفيروسات التاجية.

وقالت الهيئة إن الاختبار قد اجتاز التجارب السريرية بنجاح، وتمكن من التعرف على "سارس-2، وسارس منطقة الشرق الأوسط وكافة عائلة الفيروسات التاجية".

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وفي سياق متصل أعلنت رئيسة الوكالة الطبية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، السبت 28 مارس، عن تطوير دواء يعالج فيروس كوفيد-19، يستند إلى أساس دواء الوقاية والعلاج من الملاريا "ميفلوخين".

وأعلنت سكفورتسوفا أيضا عن سبعة نماذج أولية للقاح طورتها الوكالة الطبية الفدرالية الروسية، تم جمعها بالاستعانة بالهندسة الوراثية. ووفقا لها، فإن اختبارات هذه اللقاحات سوف تنتهي بحلول يوليو القادم، على أن يكون اللقاح جاهزا في موعد لا يتجاوز 11 شهرا من الآن.

المصدر: RBK