"توبوليف" الروسية تعدل دفعة جديدة من القاذفات الاستراتيجية

أعلنت شركة "توبوليف" الروسية عن استكمالها تعديل دفعة جديدة من قاذفات Tu-95MS الاستراتيجية.

وقال بيان صادر عن الشركة "في مارس 2020 تم الانتهاء من تعديل وتطوير أول دفعة من قاذفات القنابل الاستراتيجية بعيدة المدى Tu-95MS، الهدف من تعديل هذه الطائرات كان تحديث معدات الاتصال اللاسلكية وأنظمة الملاحة وبعض الأنظمة الإلكترونية، وتزويد هذه الطائرات بتقنيات متطورة".

وأضاف البيان "معظم الأعمال الأساسية لتطوير هذه الطائرات جرت في الفترة ما بين 2018 و2019، في المصانع التابعة لشركتي توبوليف وأفياكور الروسيتين، واستمرت حتى العام الجاري، ومطلع 2020 بدأت الشركتان بالتعاون لتطوير دفعة أخرى من هذه الطائرات".

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وتزامنا مع هذه الإعلان أشارت "توبوليف" أيضا إلى أنها تعاونت مع شركة "بيرييف" الروسية واستكملتا العمل على بناء أول نموذج مطور من قاذفات Tu-95MSM.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرات Tu-95MS هي نماذج مطورة عن قاذفات Tu-95 الأسطورية المعروفة بالـ"دب الطائر"، والمزودة بمحركات مروحية وقدرة على حمل القنابل والصواريخ النووية والموجهة لمسافات تصل إلى 11 كلم.

المصدر : rostec