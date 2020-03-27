روسيا تنتهي من اختبار غواصة نووية مطورة

أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن غواصة نووية مطورة قد خضعت للاختبارات مؤخرا ستعود للخدمة في الأسطول العسكري البحري للبلاد.

وقال المتحدث باسم سلاح البحرية الروسي، إيغور دياغلو "إن الغواصة النووية Vepr التي طورت في إطار المشروع العسكري 971 قد أنهت الاختبارات الحكومة اللازمة بعد أن تم تعديلها وتطويرها، وتستعد في أبريل المقبل للانضمام لقوات الأسطول البحري الشمالي في الجيش الروسي".

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وأضاف دياغلو "تم اختبار الغواصة في بحر بارنتس، حيث تم التحقق من جميع الأنظمة والمعدات الموجودة فيها، والتأكد من جاهزيتها التامة للعمل.. لقد خضعت الغواصة لأعمال صيانة وتطوير كبيرة لتحسين أنظمتها وقدراتها القتالية".

وكانت روسيا قد أعلنت عن بدء تطوير هذه الغواصة في يونيو 1990، وأنهى مصنع "سيفماش" الروسي تصنيعها عام 1994 ليتم بعدها اختبار قدراتها العملية في الماء، وتدخل الخدمة في الجيش الروسي بعدها بعام.

وصممت Vepr لتكون غواصة نووية متعددة الاستخدامات، قادرة على تعقب وتدمير سفن وغواصات العدو، وتنفيذ مهام مرافقة السفن العسكرية، وتتميز بقدراتها العالية في التخفي عن رادرات العدو.

المصدر: زفيزدا