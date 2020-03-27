الجيش الروسي يختبر مركبات برمائية جديدة

بدأت قوات الأسطول الشمالي في الجيش الروسي باختبار زوارق صغيرة من نوع خاص قادرة على الحركة في الماء وعلى سطح المناطق المكسوة بالثلج والجليد.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للأسطول الشمالي الروسي "بدأت قواتنا منذ فترة بالتدرب على استخدام زوارق AS-5.2 المعروفة باسم باترول، والمصممة بتقنيات خاصة للعمل في المناطق الشمالية الباردة، يتدرب الجنود الآن على قيادة هذه المركبات واستخدامها لمختلف المهمات العسكرية ومهمات الإنقاذ والاستطلاع".

وأضاف البيان "لقد أثبتت زوارق AS-5.2 جدارتها في العمل في القطب الشمالي، فهي قادرة على الحركة على وجه الماء وفوق الأرض المغطاة بالجليد بفضل محركها المميز، وآلية الدفع التي تعتمد على مراوح كبيرة وقوية للدفع الهوائي".

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ومن جانبه قال قائد كتيبة المهندسين في فرق المشاة التابعة للأسطول الشمالي الروسي، ألكسندر كاريلين: "إن النماذج التي تم اختبارها من مركبات AS-5.2 أظهرت نتائج جيدة من حيث سرعة الحركة وقدرتها على الوصول إلى أصعب الأماكن التي تعجز باقي الآليات عن الوصول إليها، لذا فإن الخبرة في تشغيل هذه النماذج والاعتماد عليها ستمنح القوات العسكرية إمكانيات أفضل من حيث سرعة الانتشار وأداء مختلف المهام الموكلة إليها في مختلف الظروف المناخية".

المصدر: زفيزدا