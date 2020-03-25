الدفاع الروسية تعرض لقطات مذهلة لتحليق "سو-57"

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يستعرض لقطات مميزة لتحليق طائرات "سو-57" الشبحية أثناء خصوعها لتدريبات قتالية.

ويظهر في الفيديو كيفية إقلاع وهبوط هذه الطائرات، وقدراتها على القيام بمناورات جوية معقدة بشكل فردي وجماعي.

كما استعرض الفيديو قدرات "سو-57" في التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا، الأمر الذي يساعدها في تفادي رادارات العدو وأنظمة الدفاع الجوي، وقدرات هذه الطائرات على استخدام الأسلحة والصواريخ المضادة للأهداف الجوية في مختلف وضعيات التحليق.

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طورت طائرات "سو-57" لتكون مقاتلات حربية متعددة المهام من الجيل الخامس لتحل مكان مقاتلات "سو-27" في سلاح الجو الروسي، وكان أول تحليق لها عام 2010، وكشف النقاب عنها بشكل رسمي بعد عام خلال معرض ماكس الروسي للطيران 2011

وصنفت هذه الطائرات من بين أفضل المقاتلات الحديثة في العالم بسبب قدرتها على التخفي عن الرادارات ومواصفاتها الفنية الممتازة التي تخولها القيام بأصعب الحركات والمناورات أثناء الطيران.

المصدر: تاس