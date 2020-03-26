روسيا ستسرع اختبارات صواريخ "تسيركون"

ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد سيعملون على تسريع عملية اختبار صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية الحديثة.

وتبعا للمصادر فإن "الخبراء الروس سيزيدون من معدل التجارب التي تجرى لإطلاق صواريخ تسيركون من السفن والغواصات الحربية في إطار الاختبارات الحكومية لهذه الصواريخ، كما سيشهد العام الحالي عمليات إطلاق تسيركون من غواصات ياسن الروسية، بالتوازي مع عمليات الإطلاق التي تجري من السفن الحربية كسفينة الأدميرال غروشكوف".

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كما أشارت المصادر إلى أن العسكريين الروس من المفترض أن يجروا هذا العام أيضا اختبارات لإطلاق صواريخ "تسيركون" من غواصات معدلة وحديثة مثل غواصة "سيفيرودفينسك".

وفي الـ 27 من فبراير الفائت كانت مصادر عسكرية روسية قد أكدت أن الخبراء في البلاد قاموا بتجارب ناجحة لإطلاق صواريخ "تسيركون" من سفينة "الأدميرال غروشكوف"، وأطلقت الصواريخ من السفينة التي كانت متواجدة في بحر بارنتس لتصيب أهدافا أرضية بدقة على مسافات تزيد عن 500 كلم.

المصدر: سلاح روسيا