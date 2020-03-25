روسيا تختبر سفينة حربية مضادة للغواصات

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" تخضع حاليا لمرحلة جديدة من الاختبارات العملية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "بعد أن نجحت السفينة في الاختبارات التي خضعت لها مؤخرا في البحر الأبيض بدأت اختبارات عملية جديدة في بحر بارنتس في المناطق المخصصة لتدريب قوات الأسطول الشمالي التابع للجيش الروسي".

وأضاف البيان "خلال التدريبات الجديدة سيتمرن أفراد طاقم السفينة على اكتشاف الغواصات وتعقبها عبر أنظمة السونار والتقنيات الحديثة التي حصلت عليها هذه الفرقاطة، وسيجرون مناورات مائية مختلفة لاختبار جاهزية معدات سفينتهم".

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وتبعا لمصادر في الوزارة فإن السفينة المذكورة كانت قد خضعت لعدة اختبارات عملية منذ الـ20 من نوفمبر العام الفائت، ومن المفترض أن تنتهي من مرحلة الاختبارات الحكومية هذا العام لتسلم لقوات الأسطول الشمالي في الجيش الروسي قبل نهاية العام الجاري.

وطورت هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي "22350" التابع لوزرة الدفاع الروسية، وصممت لتكون فرقاطة حربية صاروخية مضادة للغواصات والسفن، وزودت بمنظومات تسليح متطورة مثل صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة، وطوربيدات وأنظمة مضادة للأهداف الجوية والبرية.

المصدر: تاس