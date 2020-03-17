العرض العسكري في الساحة الحمراء يكشف عن منظومات جديدة للدفاع الجوي الروسي

سيشهد العرض العسكري الذي سيقام في الساحة الحمراء بموسكو يوم 9 مايو القادم بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية الكشف عن منظومات جديدة للدفاع الجوي.

وهي منظومات "إس – 300 في 3" المطورة، "بوك –إم 3" المطورة، "ديريفاتسيا".

وقد وصلت تلك المعدات الحربية إلى منطقة ألابينو بضواحي موسكو حيث تجري بروفات العرض العسكري المقبل.

Sputnik Sergey Pivovarov

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وسنرى في الساحة الحمراء 4 منصات ذاتية الحركة من منظومة "بوك –إم3" المضادة للجو و4 منصات من منظومة " تور – إم 2" و3 منصات من منظومة "ديريفاتسيا" للمدافع المضادة للجو و4 منصات وعربتي التعمير والإطلاق من منظومة "إس – 300 في 3" للصواريخ المضادة للجو.

يذكر أن "بوك –إم 3" هي منظومة مطورة حديثة تختلف عن سابقتها "بوك" بعدد أكبر من الصواريخ وأجهزة التوجيه الجديدة، ما يزيد من احتمال إصابة الهدف حتى 99.9%.

Mikhail Voskresensky

أما "ديريفاتسيا" فهي مدفع أوتوماتيكي مضاد للجو وذاتي الحركة عيار 57 ملم نصب على منصة "بي إم بي – 3". وسرعة رميه 120 طلقة في الدقيقة، ولا يتعرض لتأثير الصواريخ المعادية.

فيما يتعلق بمنظومة "إس – 300 في 3" للصواريخ المضادة للجو فإنها مخصصة لحماية القوات البرية من طائرات العدو. وتحلق صواريخ المنظومة بسرعة تعادل 7 – 9 ماخ ( ماخ واحد يعادل 1100 كيلومتر في الساعة).

يذكر أن العرض العسكري الذي سيقام في الساحة الحمراء يوم 9 مايو المقبل ستشارك فيه 225 قطعة من المعدات والآليات الحربية والأسلحة، بما فيها 24 نموذجا حديثا سيتم عرضها لأول مرة. ويستغرق العرض العسكري عادة ساعة كاملة.

المصدر: RT