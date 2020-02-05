انطلاق التحضيرات للعرض العسكري في الساحة الحمراء يوم 9 مايو

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع القيادات العسكرية للجيش أن 24 نموذجا من المعدات والأسلحة الحديثة سيتم الكشف عنها في العرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو المقبل.

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية.

وبينها منظومات الدفاع الجوي الاستراتيجية والتكتيكية ومنصات الصواريخ الاستراتيجية والبحرية الساحلية وعربات "بي إم بي" وعربات التلغيم عن بعد وغيرها.

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وستشارك في العرض العسكري 225 قطعة من المعدات الحربية و150 طائرة ومروحية و15 ألف عسكري.

وسيفتتح العرض العسكري بمسيرة راجلة للجنود بالبزات العسكرية إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) وسيعقبها رتل من دبابات "تي – 34" الأسطورية ومدافع الهوتزر "سو – 100" ذاتية الحركة .

وأشار وزير الدفاع إلى أن التحضيرات للعرض العسكري قد انطلقت في وحدات الجيش الروسي المشاركة في العرض العسكري. أما البروفات التمهيدية فستبدأ يوم 15 مارس المقبل في ميدان "آلابينو" التدريبي بضواحي موسكو لتستمر يوم 29 أبريل في الساحة الحمراء.

فيما يتعلق بعدد المدن والمعسكرات التي ستقام فيها العروض العسكرية في ذلك اليوم المجيد فهو 475 مدينة ومعسكرا بمشاركة 116 ألف عسكري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا