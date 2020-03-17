مدرعة تركية الصنع في ضواحي موسكو

نشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية لقاطرة "كاماز - 65225" تحمل على متنها مدرعة Vuran المدولبة تركية الصنع.

وغطى المشمع الجزء الأكبر من المدرعة. لكن مؤخرة العربة ولونها المموه المميز مكنا مستخدمي الإنترنت من الاستنتاج بأن المدرعة هي Vuran تركية الصنع.

إقرأ المزيد

وافترض المستخدمون بأن المدرعات من هذا النوع قد استولى عليها مؤخرا جنود الجيش العربي السوري أثناء المعارك العنيفة التي دارت في إدلب ضد الإرهابيين.

ومن غير المستبعد أن يسلم أحد النماذج من تلك المدرعات للجانب الروسي ليحضره إلى معرض الغنائم العسكرية للجيش الروسي في مجمع "باتريوت" ( الوطني) بضواحي موسكو حيث تعرض مختلف أنواع الدبابات والمدرعات والمدافع الأجنبية الصنع.

يذكر أن Vuran هي عربة مدرعة مدولبة تنتمي إلى مشروع MRAP التركي العسكري. وكان قد سجل وجودها كذلك في حوزة جيش حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

جدير بالذكر أن وزنها يزيد عن 18 طنا ويمكنها أن تحمل 9 أفراد من المشاة.

المصدر: ياندكس. رو