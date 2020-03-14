دبابة "تي 90-" تسير تحت الماء

تستطيع دبابة "تي – 90" السير على أي سطح وتنفيذ أية مهمة موكلة إليها في المعركة. فهل يمكن أن تسير تحت الماء، علما أنها ليست دبابة برمائية ولا تمتلك محركا خاصا بالسير في الماء؟

تزن الدبابة 46.5 طن، ما يزيد 3 أضعاف عن وزن مدرعة خفيفة، الأمر الذي يمنع "تي – 90" من السير في النهر أو البحيرة مثلا في حال يزيد عمقها عن 1.2 متر.

إلا أن "تي – 90 " يمكن أن تسير تحت الماء، بشرط أن يحضرها أفراد الطاقم لذلك.

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وتقضي التحضيرات بإغلاق كل الأبواب والنوافذ وخزانات الوقود وأغطية المبردات ويتم تشحيمها قبل ذلك بشحم المدفعية الخاص. أما سبطانة المدفع فتغطى بغطاء مطاطي خاص. وإذا اقتضى الأمر بإطلاق النار بعد خروج الدبابة من الماء فيدفع الغطاء المطاطي بقذيفة خارقة، ما يجعل الدبابة جاهزة تماما لخوض المعركة.

وتسمى تلك العملية بإحكام إغلاق الدبابة. لكنها غير كافية للسير تحت الماء. وستكون الدبابة جاهزة للسير على قعر النهر بعد أن ينصب في باب قائدها أنبوب عمودي خاص ويرتدي أفراد طاقمها سترات الطوارئ.

وتسير الدبابة على قعر النهر ببطء، يلتزم به سائقها الذي يعتمد بوصلة خاصة للتوجه تحت الماء.

المصدر: بروميشليني كورير