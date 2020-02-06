بدء الإنتاج المتسلسل لدبابة "تي 90 إم " الروسية

أعلن ناطق باسم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية أن شركته تنفذ اتفاقية توريد أول دفعة من دبابات "تي 90 إم " (بروريف) وقعتها مع وزارة الدفاع.

وأضاف أن الإنتاج المتسلسل الصناعي للدبابات يجري على قدم وساق.

إقرأ المزيد

ولفت الناطق إلى ميزات يتصف بها النموذج المطور الجديد لدبابة "تي – 90" وهي برج مدرع اقتبس من دبابة "أرماتا" (تي – 14) الروسية الواعدة ونظام التحكم الأوتوماتيكي في النيران ورشاش عيار 12.7 ملم المتحكم فيه عن بعد.

وتم تزويد دبابة "بروريف" كذلك بأجهزة "ريليكت" للحماية الدينامية التي تمنع الصواريخ المضادة للدبابات من إصابتها والشبكات التي تحمي الدبابة من القذائف الجوفاء.

وقال الناطق إن اقتباس دبابة "بروريف" للتكنولوجيات المطبقة في دبابة "أرماتا" تسمح لها باستخدام طيف واسع من الذخائر. واستخدمت في دبابة "تي – 90 إم" المطورة كذلك أجهزة الاتصال والقيادة الرقمية، ما زاد من قدرتها على التعاون مع "أرماتا" في ميدان القتال.

يذكر أن مجلة "Military Watch " الأمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن دخول دبابات "تي – 90 إم" (بروريف) في خدمة الجيش الروسي يعني أن البلاد نجحت في التحديث العميق لسلاح المدرعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا