اختتام اختبار دبابة "تي – 90 إم" المطورة في الجيش الروسي

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن الاختبارات الحكومية لدبابة " بروريف" ( تي -90 إم المطورة) تقترب من نهاية اختبارها.

وجاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به يوم 29 ديسمبر لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية حيث قال إن قرارا بإطلاق عملية إنتاجها الصناعي وبدء تزويد وحدات الجيش بها سيتخذ في حال نجاح الاختبارات.

وأضاف أن عام 2019 شهد إدخال تعديلات جديدة في المدرعات الروسية الواعدة التي كانت وزارة الدفاع قد أعلنت منذ أعوام عن انتهاء تصميمها وإطلاق أول نماذج تجريبية لها.

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ومن بين تلك المدرعات "دبابة "تي – 14" "أرماتا" وعربة المشاة القتالية "تي – 15" التي تم تصميمها على أساس منصة "تي – 14" المجنزرة،. وأشار إلى أن الجيش الروسي سيتسلم بعد شهر أو شهرين دفعة جديدة تضم 5 مدرعات منها لتخضع للاختبار في وحدات المدرعات الروسية.

وهناك، حسب نائب وزير الدفاع، مدرعة أخرى ستخضع للاختبار الحكومي عام 2020 وهي مدرعة "بوميرانغ" (كا – 15 ) المدولبة.

وذكر كذلك أنواعا أخرى من المعدات الحربية في القوات البرية يتوقع أن يتزود بها الجيش الروسي عام 2020.

وضمنها منظومة "ديريفاتسيا " للمدافع المضادة للجو ومدفع "كواليتسيا" إس في" ذاتي الحركة وقاذف اللهب الثقيل الواعد " توسوتشكا"، فضلا عن مسدس "أوداف" لضباط الجيش الروسي وبندقيتي كلاشينكوف "آكا – 12" و"آكا -15" اللتين ظهرتا عام 2019 في وحدات الجيش الروسية كسلاح نظامي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا