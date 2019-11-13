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روسيا.. رفع السرية عن مواصفات منظومة حماية "أرماتا" من القصف الصاروخي

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. رفع السرية عن مواصفات منظومة حماية
Sputnik Aleksandr Vilf
صورة أرشيفية
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نشر الموقع الإلكتروني لمعهد "ماشينوسترويني" الروسي التابع لمجمع الصناعات الحربية الروسية مواصفات جديدة عن منظومة حماية دبابة "تي – 14، أرماتا" من القصف الصاروخي.

جاء في الموقع أن المنظومة مخصصة لحماية كافة المدرعات التابعة لأسرة "أرماتا" الروسية من الإصابات بقذائف المدفعية خارقة الدروع  والصواريخ وأجهزة الليزر والأسلحة فائقة الدقة الحالية والمستقبلية.

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وحسب المعلومات التي نشرها الموقع فإن المنظومة تتضمن رادارات وغيرها من الوسائل الخاصة التي تسمح بتسجيل نبضات الليزر المعدلة الناجمة عن أجهزة قياس المسافة وأنظمة التوجيه الليزري للصواريخ المضادة للدبابات العاملة بمجالات الموجات والترددات كلها. وتخصص المنظومة كذلك للتشويش على أنظمة التوجيه والتصويب ضمن موجات الليزر والموجات تحت الحمراء وموجات الرادار.

وقال الموقع إن المنظومة تضمن الحماية الدائرية، بما في ذلك قسم المدرعة العلوي، الأمر الذي يزيد بمقدار 1.5 مرة من قدرتها على مكافحة الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف المدفعية والأسلحة فائقة الدقة.

المصدر: لايف

 

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